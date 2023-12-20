Актриса Ольга Дибцева встретила новую любовь и станет мамой во второй раз

37-летняя актриса Ольга Дибцева станет матерью во второй раз. Об этом знаменитость сообщила на премьере «Холопа-2», проходившей в кинотеатре «Октябрь».

С актрисой пообщался корреспондент сайта Woman.ru.

Еще в сентябре Дибцева сообщила о разводе с Романом Бочаровым. Пара разошлась задолго до официального сообщения – заявлять о расставании публично не было сил, признается Ольга.

«Сообщила я об этом, когда уже поутихла боль», — поделилась актриса.

В браке с Бочаровым она родила дочь – девочке 4 года. Сейчас в ее жизни новая любовь.

«Скоро буду дважды мамой. Встретила новую любовь», - призналась актриса.

Имя избранника Дибцева держит в секрете. В период беременности актриса приняла участие в нескольких проектах, ее поддерживали коллеги, а также режиссеры и продюсеры.

Ранее Дибцева говорила, что после развода начала за собой ухаживать и буквально «ожила». Актриса сбросила лишние килограммы и стала довольна внешностью.