«Такая поддержка чувствовалась»: жена Зайцева назвала его самый романтичный поступок

Жена актера Кирилла Зайцева назвала его присутствие на родах самым романтичным поступком. Об этом сообщает Пятый канал.

В Москве состоялась премьера фильма «Командир». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Зайцев. В новинке кино он сыграл главную роль.

Актер вышел в свет не один, а вместе с супругой Анастасией Трубчевской. Журналисты поинтересовались у нее, какой поступок мужа она назвала бы самым романтичным. Как выяснилось, для Анастасии было важным присутствие Кирилла на родах.

«Когда у меня были схватки, я страдала. Кирилл танцевал, что-то изображал, веселил меня. Такая поддержка чувствовалась», — высказалась супруга актера.

Напомним, что Зайцев познакомился с будущей избранницей на съемках фильма «Движение вверх». Анастасия была помощником режиссера.