«Я соскучилась!»: Юлия Пересильд заявила, что полтора месяца не видела старшую дочь

Юлия Пересильд призналась, что очень скучает по старшей дочери, которую она не видела полтора месяца.

Звезда фильма «Вызов» рассказала, что 15-летняя Анна Пересильд сейчас находится на съемочной экспедиции. По этой причине у нее нет сейчас возможности видеться с мамой.

Однако время на встречу все же удалось найти. Семья воссоединилась в Сочи, чтобы посетить международный фестиваль «КиноБраво». Юлия поблагодарила организаторов не только за хорошее мероприятие, но и за возможность обнять старшую дочь и побыть с ней какое-то время.

«Моя девчонка, я соскучилась! Уже 1,5 месяца ты в экспедиции на съемках. Хорошо хоть урвали друг для друга на пару деньков в Красной Поляне... Было хорошо, интересно, тепло и здорово!», — написала Пересильд у себя в блоге.

В начале осени появилась информация о том, что Анна сыграет главную роль в современной экранизации «Алиса в стране чудес». К актерскому составу также присоединятся Милош Бикович и Паулина Андреева. Съемки фильма-мюзикла на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэролла уже начались.

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