«Я мыла лестницы»: Ольга Бузова рассказала о своей жизни до популярности

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что на пути к славе не отказывалась ни от какой работы. Исполнительнице хита «Мало половин» приходилось даже подметать улицы.

«Я мыла лестницы, подметала улицу. Мне категорически не хватало тех финансов, которые мне давала мама», — поделилась Ольга воспоминаниями в документальном фильме «Леди Бу. 20 лет в тренде», премьера которого состоится 19 октября.

Кроме того, Бузова призналась, что во время вручения аттестатов в школе директор швырнул ей в лицо заветный документ, показывая свое недовольство.

«Меня взрослый человек, директор школы моей, просто не воспринимал и не переваривал», — вспомнила артистка, не пояснив причину такого поведения представителя учебного заведения. Ее цитату приводит Kp.ru.

Ранее актер и музыкант Стас Ярушин рассказал, что обожает Ольгу Бузову, но не считает ее талантливой певицей.