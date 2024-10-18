Актер Юра Борисов о встрече с Анджелиной Джоли: «Подошла, сказала, что посмотрела „Анору“»

Актер Юра Борисов рассказал о встрече с иностранной коллегой Анджелиной Джоли. Он пересекся со звездой Голливуда на кинофестивале в Торонто, и после этого фото знаменитостей разлетелись по Сети.

В интервью порталу «Сноб» Юра признался, что на киносмотре они представляли свои фильмы. Оказалось, что Джоли видела актерскую игру россиянина в «Аноре», поэтому решила с ним заговорить.

«Мы делали разные пресс-движухи и на секунду пересеклись. Она подошла, сказала, что посмотрела „Анору“ и фильм ей очень понравился», — поделился Борисов.

По признанию актера, у него есть мечта познакомиться еще с некоторыми иностранными знаменитостями. Среди них Шайа Лабаф, Пол Дано и Джесси Айзенберг, а также Том Хэнкс. А вот сняться он хотел бы у режиссера Йоргоса Лантимоса.

Напомним, что фильм «Анора», в котором один из образов воплотил Юра Борисов, произвел фурор на Каннском кинофестивале. Сейчас он вышел в прокат в России. А вскоре зрители увидят актера в роли Александра Пушкина в киноленте «Пророк».

Ранее кинокритик Александр Голубчиков рассказал, как фильм про Пушкина скажется на карьере Юры Борисова.