«Я, скорее, сойду с ума»: почему Виктор Дробыш отказался от сотрудничества с Бузовой

Виктор Дробыш отказался работать с Ольгой Бузовой и учить ее петь. Слова продюсера передает Общественная служба новостей.

Ольга Бузова решила записывать песни на английском языке, однако Дробыш осудил певицу за творческий эксперимент. По мнению продюсера, Ольга не умеет петь ни на русском, ни на английском и не имеет вокальных способностей.

«Никто, абсолютно никто еще не понял, в чем же таланты Ольги. В пении, как мы уже поняли, она не профи. В пении на английском языке… Смешно даже об этом говорить», — высказался Виктор.

Журналисты поинтересовались у продюсера, смог бы он взять Бузову под опеку, чтобы научить вокальному мастерству. Однако, услышав вопрос, Дробыш отказался в резкой форме.

«Я, скорее, сойду с ума, чем смогу научить ее петь», — заявил Дробыш.

Продюсер считает, что Ольга — фрик. По его мнению, сегодня публике нужны именно такие артисты.

«Я считаю, что Оля — фрик, была, есть и будет. В этом ничего плохого нет», — высказался он.

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