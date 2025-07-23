Шикарные виды, бары, СПА и бассейны: сколько стоит отдых Ани Лорак в роскошном греческом отеле

Певица Ани Лорак отправилась вместе с мужем Исааком Виджраку на отдых. Пара проводит время в роскошном отеле на территории Греции. Telegram-канал Звездач подсчитал, во сколько обходится такое развлечение звезде.

Отель, где поселилась Лорак с супругом, находится у моря. В нем есть все необходимое для полноценного отдыха. Для тех, кто хочет провести время с пользой, есть СПА. За более увеселительное времяпрепровождение отвечают бары.

Также место отдыха может похвастаться шикарными видами и многочисленными бассейнами. По информации журналистов, Лорак отдает за одну ночь в отеле, как минимум, 140 тысяч рублей — именно от этой суммы там начинаются ценники.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак пытается возродить бизнес мужа. Она занялась активным продвижением магических талисманов, которые продает супруг.