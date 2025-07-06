«Самоутверждение за счет меня»: Прохор Шаляпин обвинил оскорбившего его Виктора Дробыша в хайпе

Прохор Шаляпин в очередной раз публично «прошелся» по давнему врагу Виктору Дробышу. В интервью Ивану Исаеву для YouTube-канала певец признался: он уже был готов помириться с продюсером, но понял, что тот снова самоутверждается за счет него.

Артист прославился, когда стал участником «Фабрики звезд-6», продюсером которой был Виктор Дробыш. Но отношения между ними не сложились, и уже 18 лет между ними продолжается война. В одном из интервью 2024 года композитор заявил, что у Прохора Шаляпина были все шансы стать успешным артистом, но он выбрал путь участия в ток-шоу и скандалов.

«Есть много бестолковых, бездарных идиотов, которые на рынке существуют. Ну, яркий пример — Прохор Шаляпин», — заявил тогда Виктор Дробыш.

В ответ на оскорбления певец тогда отметил, что продюсер лишь пытается напомнить о себе и самоутвердиться, считая себя «каким-то пупом земли». Прохор Шаляпин также не упустил возможности «пройтись» по творчеству оппонента: «Все песни, которые он написал, — это однодневный продукт, который не несет никакой культурной ценности».

Теперь финалист «Фабрики звезд-6» раскрыл, что недавно снова столкнулся с Виктором Дробышем по работе. По словам Прохора Шаляпина, он хотел помириться с давним врагом и помочь его семье. Однако артист понял, что это невозможно: композитор снова попытался самоутвердиться за счет него.

«У меня мысль была, что наконец-то мы помиримся. Но пошло снова вот это самоутверждение за счет меня», — заявил Прохор Шаляпин.

Как утверждает певец, после окончания проекта Виктор Дробыш не стал продолжать сотрудничество с талантливыми исполнителями, вместо этого выбрав тех, у кого были деньги. Прохор Шаляпин считает, что это было предательство с его стороны.

Ранее Прохор Шаляпин ответил на очередные нападки Виктора Дробыша: «Сидите в своей в слонярне».