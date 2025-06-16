«Я сильно переживаю»: почему Ксения Бородина боится рожать от Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина переживает, что может родить тройняшек от Николая Сердюкова. Об этом стало известно в эфире шоу «Сокровища императора».

В новом выпуске шоу Ксения и Николай предположили, на что могли бы потратить выигрыш 11 млн. Супруги не скрывают, что мечтают о детях. Поэтому Сердюков признался, что сумма пойдет на улучшение жилищных условий.

«У нас много впереди. Нам нужно расширяться. Если будет ребенок, нужно будет еще что-то строить», — поделился Николай

Также супруг Ксении добавил, что мечтает о рождении еще одной дочки. А Бородина, в свою очередь, хотела бы стать мамой мальчика. Правда, телеведущая опасается, что может родить тройню.

«Так как он тройняшка, я переживаю, что может быть не один ребенок. Я сильно переживаю по этому поводу», — призналась она.

Михаил Галустян предложил паре дважды стать родителями, если существуют разногласия по полу ребенка. Однако Ксения отвергла такое предложение, поскольку «больше не готова».

Ранее Ксения Бородина призналась, что хотела пригласить на свадьбу Надежду Кадышеву. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Иван Ургант, Ксения Собчак и Филипп Киркоров выступили на свадьбе в Ташкенте.