Иван Ургант, Ксения Собчак и Филипп Киркоров выступили на свадьбе в Ташкенте. Видео с мероприятия было опубликовано в Сети.

В Ташкенте состоялось частное мероприятие, на котором собрались звезды шоу-бизнеса. Ведущими торжества стали Ксения Собчак и Иван Ургант, а певица Zivert и Филипп Киркоров в тот вечер поднялись на сцену, чтобы исполнить хит «Лайф».

Увидев Филиппа, Иван в присущей ему манере пошутил, сославшись на роман «Золотой теленок»: «Узнаешь брата Колю?». Также во время тоста за молодоженов Ургант пожелал им «сияющей любви, как ботинки Филиппа».

Артист не стал отвечать Ивану. Отметим, что весь вечер Филипп, недавно выписавшийся из больницы, выглядел бодро.

Также одной из обсуждаемых тем стал наряд Собчак. Журналистка появилась на свадьбе в черном платье с перьями, которое подчеркнуло живот. В Сети вновь появились разговоры о предполагаемой беременности Ксении.

К слову, в крайний раз Иван, Ксения и Филипп собирались в таком составе на дне рождения Елены Блиновской.

Ранее в России отменили фильм с Иваном Ургантом в главной роли «Во сне ты горько плакал». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что пострадавший на концерте Филипп Киркоров улетел из России.