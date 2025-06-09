Ксения Бородина призналась, что хотела пригласить на свадьбу Надежду Кадышеву

Ксения Бородина призналась, что хотела пригласить на свадьбу с Николаем Сердюковым Надежду Кадышеву. Об этом стало известно в эфире шоу «Кстати» от VK видео.

В новом интервью Ксения рассказала о подготовке к свадебной вечеринке. По словам телеведущей, она не скупится на мероприятие и хочет провести его с размахом. Гостей будут пускать только по QR-кодам и определенному дресс-коду. Помимо этого, их заранее попросили в праздничный день не пользоваться телефонами и не выкладывать видео в Сеть — за контент будут отвечать специально приглашенные люди.

«В пригласительном написано, чтобы люди в этот день ничего не снимали и не выкладывали контент. Для этого есть специально приглашенные люди, видеооператоры и т. д. Мы хотим, чтобы все отдыхали. Я не люблю эту историю, когда все сидят в телефонах. Мы очень готовимся», — рассказала знаменитость.

При этом Бородина отметила, что не все задуманное удалось воплотить. Она хотела, чтобы на свадьбе выступила Надежда Кадышева, однако от затеи пришлось отказаться: из-за возросшей популярности у певицы высокие гонорары за концерт.

«Слушай, честно могу сказать, я очень хотела Кадышеву. Но она… вот ругаться нельзя: нет слов, какая дорогая!» — высказалась телеведущая.

Ранее профессор моды Надежда Коробцева назвала «современным» свадебный образ Ксении Бородиной. Подробности читайте в этой новости.