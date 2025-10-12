«Я самое страшное трусло на свете!»: артистка Анна Ардова сделала неожиданное признание

Актриса Анна Ардова считает себя трусливым человеком. Об этом она заявила в эфире телеканала 78.ru.

Заслуженная артистка России призналась, что ее нельзя назвать бесстрашным человеком.

«Я трусло! Я самое страшное трусло на свете! Трусливее меня нет никого! „А мы пойдём на север“ — это я! Вы не представляете, какая я трусиха», — заявила Анна.

Ардова отметила, что ей все страшно делать в первый раз, но каким-то образом знаменитость преодолевает себя, и у нее это получается.

Напомним, в прошлом году в семье Ардовой случилось пополнение, актриса впервые стала бабушкой. У ее сына Антона Шаврина родилась дочь. Анна призналась, что старается баловать малышку и обеспечивает ее всем необходимым.

Также Анна рассказывала, что строит дом своей мечты в Подмосковье.