Актриса Анна Ардова рассказала, что строит дом своей мечты в Подмосковье. Звезда поделилась в интервью WomanHit.ru, что набрала хорошую команду, а архитектор даже стала ее подругой.

Знаменитость призналась, что всегда мечтала о своем загородном доме с верандой. Наконец, она смогла осуществить задуманное. Женщина хочет переехать в жилище уже в конце лета.

«Я очень хочу понять, что такое жить в доме, я давно об этом мечтала, но никак на это не решалась. Мне казалось, что это так сложно: столько тревог, волнений», – рассказала Анна.

Актриса рада, что нашла строителей и архитектора. Они работают вместе уже не в первый раз.

«Мне повезло: у меня суперкоманда и лучший архитектор, которая мне помогала делать еще ремонт квартиры. У меня совершенно нет никаких проблем, я ей не только доверяю как специалисту, она еще и очень креативная и талантливая, мне с ней очень хорошо работается. Можно сказать, она уже мне как подруга», – призналась звезда.

Ардовой особенно нравится ее веранда. Она может быть открытой и закрытой, что позволяет отдыхать там не только летом, но и зимой. В фильме, в котором снимается артистка, у нее роскошный особняк. Ее настоящий дом скромнее, но уютнее.

«В фильме это особняк с огромной территорией в два этажа, а у меня маленький домик в три комнатки и котельная. Ну и плюс веранда. Это домик только для моей семьи», – добавила она.

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