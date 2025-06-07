Актриса Анна Ардова рассказала, что всем обеспечивает свою внучку. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Актриса Анна Ардова в 2024 году впервые стала бабушкой — у ее сына Антона Шаврина родилась дочь. По словам знаменитости, она рада новому статусу, теперь она может нянчиться с внучкой, а когда ей надоест — просто вернуть девочку ее родителям.

«Я умираю от счастья, от любви. Когда у меня есть время, прибегаю, нянчусь. А самое классное в бабушке то, что ты можешь говорить: „Ты моя хорошая, любимая!“ Капризничает? На (и отдаешь родителям)», — пошутила она.

Ардова добавила, что не жалеет для внучки денег на подарки.

«Я и одежду покупаю, и игрушки, и книжки. В общем, все», — заявила она.

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