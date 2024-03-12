«Я сама раньше этим грешила»: Вера Брежнева рассказала о пагубной привычке

Известная певица Вера Брежнева рассказала о дурной привычке. Соответствующее признание артистки прозвучало в интервью казахстанской журналистке Динаре Сатжан, которое опубликовано на YouTube.

По словам артистки, в прошлом она регулярно раздавала всем окружающим советы, о которых ее никто не просил. К счастью, со временем от этой привычки звезде удалось избавиться.

«Хочу признаться: я сама раньше этим грешила. Знаете, вот этот непрошенный дом советов — я сама им раньше была. Поэтому даже не замечала, как мне дают советы и как я даю советы. Мне казалось, что я уже прошла какой-то путь и знаю, как лучше жить», - поделилась звезда.

Брежнева уточнила, что сейчас не дает советов даже своим детям. Вдобавок 42-летняя исполнительница ответила рассказала о своем текущем самочувствии.

«Как говорят? В 40 лет жизнь только начинается. Вот я могу это подтвердить», — заявила певица.

Ранее Вера Брежнева рассказала о переживаниях после развода с Константином Меладзе.

Также сообщалось, что Меладзе разрешил Вере Брежневой выступать с хитами «ВИА Гры».