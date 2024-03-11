«Выбираю любить себя»: как Брежнева пережила развод с Меладзе

42-летняя певица Вера Брежнева рассказала о переживаниях после развода с Константином Меладзе. Артистка поделилась откровением в эфире шоу YouTube-канала Динары Сатжан.

По мнению Веры, для женщины важно быть собой и не изображать счастье, когда его нет. Певица отметила, что в ее жизни неоднократно случались трудности, справляться с которыми приходилось в одиночку. Брежнева дает себе «время попечалиться и погрустить». Так ее «психика защищается и восстанавливается». Вера убеждена, что в подобном случае не стоит впадать в состояние жертвы.

«Сложные моменты я переживаю в одиночестве. Впасть в состояние жертвы — очень удобно. Все плохо, и тебя все жалеют. Это не развитие, а деградация. Жизнь одна, надо ее ценить. Я выбираю любить себя и идти вперед — я у себя одна», — высказалась артистка.

По словам певицы, в любой ситуации нужно быть благодарной жизни за преподнесенный урок.

Напомним, что в октябре 2023 года стало известно о разводе Брежневой и Меладзе.

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