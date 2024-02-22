SHOT: Константин Меладзе разрешил Вере Брежневой выступать с хитами «ВИА Гры»

Константин Меладзе разрешил Вере Брежневой выступать с хитами «ВИА Гры». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Меладзе разрешил экс-супруге гастролировать с хитами «ВИА Гры». За это артистка его благодарит во время каждого концерта. Отмечается, что на выступлении в Баку Вера исполняла только старые песни на русском языке, иногда забывая слова.

Напомним, что после отъезда из России Брежнева пытается построить карьеру за рубежом. Однако за последние два года ее гонорары резко снизились, а число частных концертов сократилось. На данный момент она отправилась в тур по СНГ.

Ранее сообщалось о том, что Вера Брежнева разочаровала зрителей в Казахстане. Местные жители назвали концерт певицы «жалким зрелищем». Подробности смотрите в этой новости.

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