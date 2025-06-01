«Я с дедом встречаюсь»: Анфиса Чехова высказалась об отношениях с новым избранником

Анфиса Чехова рассказала об отношениях с новым избранником.

Недавно 47-летняя телеведущая вышла в свет в компании своего возлюбленного актера и бизнесмена Александра Златопольского.

Анфиса призналась, что всегда искала мужчину, который был бы старше нее. Сейчас она строит отношения с тем, кто младше нее на четыре года, но, по словам Чеховой, разница не ощутима.

Телеведущая уверена, что встречается с достойным и воспитанным мужчиной.

«Он такой благородный! Он воспитан на фильме "Три мушкетера", любит слушать Боярского. Иногда мне кажется, что я с дедом встречаюсь. У него такие привычки дедовские иногда бывают! Он бабушкой и дедушкой воспитывался, поэтому воспитание наложило отпечаток. Он несовременный», — рассказала Анфиса в шоу «Ты не поверишь!».

Кроме того, Александр обожает радовать избранницу, по этой причине не скупится и оплачивает ей проживание в дорогих отелях на фешенебельных курортах.

Ранее мы писали о том, что Анфиса Чехова снялась с любимым мужчиной, отношения с которым назвала «лучшими».

Также сообщалось, что Алексей Воробьев впервые публично высказался о женитьбе.