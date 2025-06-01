Связал себя узами брака: Алексей Воробьев впервые публично высказался о женитьбе

Алексей Воробьев официально подтвердил, что женат. Подробности приводит Super.ru.

Певец впервые публично высказался о женитьбе. Накануне на светском мероприятии, где Алексей выступил в качестве ведущего, он подтвердил, что связал себя узами брака.

Воробьев сделал комплимент имениннице, а затем пошутил, что не может сильно нахваливать ее из-за нового социального статуса. Кроме того, Алексей не скрывает обручального кольца на безымянном пальце.

Напомним, что недавно появились новости о том, что Алексей Воробьев узаконил отношения с оперной дивой Аидой Гарифуллиной. Говорилось о том, что звездная пара расписалась в апреле этого года в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Однако сам артист слухи никак не комментировал до сих пор.

Ранее мы писали о том, что Алексея Воробьева засняли за поцелуем с Гарифуллиной после новостей о женитьбе.

Также сообщалось, что Ксения Бородина защитила избранника после его истерики в шоу.