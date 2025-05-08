Анфиса Чехова снялась с любимым мужчиной, отношения с которым назвала «лучшими»
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Телеведущая Анфиса Чехова снялась вместе с любимым мужчиной на Бали. Она опубликовала видео в соцсетях и призналась, что проживает «лучшие отношения».
Знаменитость не так часто делится подробностями личной жизни, но в начале года рассказала, что влюбилась. Избранника она не показывала, но на днях решила снять с ним видео. Они вместе отдыхают на Бали.
На кадрах Чехова позировала с мужчиной в бассейне. Они обнимались, целовались и наслаждались друг другом. Звезда оставила лишь пару слов: «Доброе утро!».
47-летняя телеведущая не раскрывает личность избранника, только отметила, что проживает «свои лучшие отношения».
Напомним, что в прошлом Анфиса жаловалась на тиранов, с которыми ее сталкивает судьба. Она открыто рассказала об отношениях с мужчиной, который ее избивал. После этого ей пришлось обращаться к психологу. Тогда она надеялась на сострадание, но специалист объяснила, что это «ее выбор» и нужно нести ответственность. По словам Чеховой, после этих слов она была на грани депрессии.
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