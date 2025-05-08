Анфиса Чехова снялась с любимым мужчиной, отношения с которым назвала «лучшими»

Телеведущая Анфиса Чехова снялась вместе с любимым мужчиной на Бали. Она опубликовала видео в соцсетях и призналась, что проживает «лучшие отношения».

Знаменитость не так часто делится подробностями личной жизни, но в начале года рассказала, что влюбилась. Избранника она не показывала, но на днях решила снять с ним видео. Они вместе отдыхают на Бали.

На кадрах Чехова позировала с мужчиной в бассейне. Они обнимались, целовались и наслаждались друг другом. Звезда оставила лишь пару слов: «Доброе утро!».