НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 мая 2025, 15:38
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Анфиса Чехова снялась с любимым мужчиной, отношения с которым назвала «лучшими»

Анфиса Чехова снялась с любимым мужчиной, отношения с которым назвала «лучшими»

© Starface.ru

Телеведущая Анфиса Чехова снялась вместе с любимым мужчиной на Бали. Она опубликовала видео в соцсетях и призналась, что проживает «лучшие отношения».

Знаменитость не так часто делится подробностями личной жизни, но в начале года рассказала, что влюбилась. Избранника она не показывала, но на днях решила снять с ним видео. Они вместе отдыхают на Бали.

На кадрах Чехова позировала с мужчиной в бассейне. Они обнимались, целовались и наслаждались друг другом. Звезда оставила лишь пару слов: «Доброе утро!».

Анфиса Чехова снялась с любимым мужчиной, отношения с которым назвала «лучшими»

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

47-летняя телеведущая не раскрывает личность избранника, только отметила, что проживает «свои лучшие отношения».

Напомним, что в прошлом Анфиса жаловалась на тиранов, с которыми ее сталкивает судьба. Она открыто рассказала об отношениях с мужчиной, который ее избивал. После этого ей пришлось обращаться к психологу. Тогда она надеялась на сострадание, но специалист объяснила, что это «ее выбор» и нужно нести ответственность. По словам Чеховой, после этих слов она была на грани депрессии.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена Михаила Галустяна впервые высказалась о разводе с артистом. Виктория поблагодарила фанатов за поддержку и решила сосредоточиться на детях.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Анфиса Чехова
телеведущая
отношения