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Опубликовано 20 февраля 2024, 17:20
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«Я родилась заново»: невеста Харламова вышла на связь после расставания с ним

Актриса Ковальчук запустила новость о своем состоянии после разрыва с Харламовым.
«Я родилась заново»: невеста Харламова вышла на связь после расставания с ним

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая невеста комика Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук рассказала о жизни после расставания с ним. Соответствующий пост она опубликовала в своем микроблоге.

По словам Катерины, в последнее время в ее жизни произошли серьезные перемены. В свой 31-й день рождения артистка призналась, что преодолела болезненный этап, который привел ее к началу чего-то нового. Пройдя через все трансформации, она стала чувствовать себя абсолютно другим человеком.

«Такое чувство, что я родилась заново. Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли. Но какая же эйфория охватывает после», — написала Ковальчук.

Бывшая возлюбленная звезды Comedy Club также пожелала себе легкой дороги на новом пути. Известно, что в настоящий момент Катерина находится на отдыхе на Гавайях.

Напомним, Гарик Харламов намекнул на расставание с Катериной Ковальчук в начале февраля. В ходе общения с тарологом юморист рассказал, что его сердце в настоящий момент свободно.

Также сообщалось, что актриса Марина Федункив поведала о работе с Харламовым.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Гарик Харламов
Катерина Ковальчук
новости шоу-бизнеса