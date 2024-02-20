«Я родилась заново»: невеста Харламова вышла на связь после расставания с ним

Бывшая невеста комика Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук рассказала о жизни после расставания с ним. Соответствующий пост она опубликовала в своем микроблоге.

По словам Катерины, в последнее время в ее жизни произошли серьезные перемены. В свой 31-й день рождения артистка призналась, что преодолела болезненный этап, который привел ее к началу чего-то нового. Пройдя через все трансформации, она стала чувствовать себя абсолютно другим человеком.

«Такое чувство, что я родилась заново. Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли. Но какая же эйфория охватывает после», — написала Ковальчук.

Бывшая возлюбленная звезды Comedy Club также пожелала себе легкой дороги на новом пути. Известно, что в настоящий момент Катерина находится на отдыхе на Гавайях.

Напомним, Гарик Харламов намекнул на расставание с Катериной Ковальчук в начале февраля. В ходе общения с тарологом юморист рассказал, что его сердце в настоящий момент свободно.

Также сообщалось, что актриса Марина Федункив поведала о работе с Харламовым.