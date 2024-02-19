«Мы очень гармонично смотримся»: Федункив рассказала о работе с Харламовым

Известная российская актриса Марина Федункив рассказала о совместной работе с комиком Гариком Харламовым. Об этом пишет aif.ru.

Федункив и Харламов нередко вместе выступают на сцене Comedy Club, где предстают перед зрителями в образе супругов. Однако весной текущего года состоится премьера еще одного юмористического шоу с участием артистов. Так, коллеги встретятся в рамках проекта «Звезды»: Харламов станет членом жюри передачи, а Марина выступит капитаном одной из команд комиков.

В преддверии выхода нового шоу Федункив объяснила, почему их дуэт с Гариком полюбился публике.

«Видно же со стороны, что мы очень гармонично смотримся. <…> Да что уж говорить, это видно даже нам с Гариком. Поэтому у нас и получается много импровизировать. Да, конечно, мы учим текст, но и импровизируем», — поделилась актриса.

Кроме того, звезда «Реальных пацанов» высказалась о непунктуальности коллеги. По ее словам, Харламов лишь однажды опоздал на шоу с ее участием. При этом она уточнила, что это был собственный проект юмориста.

«А что с ним делать? Он такой человек — его надо либо принимать таким, либо нет», — заключила Федункив.

Ранее сообщалось, что певец Прохор Шаляпин принял Марину Федункив за певицу МакSим.