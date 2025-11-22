«Я разревелась»: Ирина Безрукова расстроилась, когда ее назвали старой

Ирина Безрукова вспомнила, как разрыдалась в юности из-за оскорбления.

Актриса рассказала, каким был ее путь к профессии. Оказалось, что уже в 15 лет она начала понимать, кем хочет стать, и именно тогда сделала свои первые шаги в актерскую среду.

«Представьте: 15 лет, приходите в театр мечты, а там говорят... "Вы старая". Именно так началась моя актерская история!» — призналась она.

Ирина тогда растерялась, пытаясь объяснить, что роль предназначена для девочки ее возраста. По словам Безруковой, слова режиссера ее сильно задели.

«Я разревелась. Столько времени боялась признаться даже себе, что хочу быть актрисой, а когда, наконец, призналась — меня не берут», — вспомнила Ирина.

Руководитель театра пожалела расстроенную школьницу и посоветовала ей попробовать поступить в одну из лучших театральных студий Ростова-на-Дону. Ирина решилась на прослушивание — и ее приняли.

«Играть я начала почти сразу. Школа быстро ушла на второй план — главной для меня стала наша студия. И без нее я уже не представляла свою жизнь», — поделилась актриса.

Позднее она получила профессиональное образование в Ростовском училище искусств, начала выступать в местном драматическом театре, а уже к 1990 году вышла на сцену Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, закрепив свой путь в профессии окончательно.

