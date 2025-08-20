«Оказались в бедственном положении»: Ирина Безрукова продала платье ради помощи народным артистам

Актриса Ирина Безрукова продала платье на аукционе, чтобы помочь народным артистам. Деньги пошли в благотворительный фонд – по словам знаменитости, это была «приличная сумма».

Подробности узнал Telegram-канал «Звездач».

Безрукова снималась в оскароносном фильме «Коля» в своем платье. Режиссер сказал ей взять белое платье из дома для съемок сцены бракосочетания.

«И это платье видел весь мир! И Оскаровский комитет. Но когда был аукцион фонда "Артист", нужно было собрать большие деньги на лечение уважаемым народным артистам, которые оказались в бедственном положении, я отдала это платье на аукцион, и оно было продано», - поделилась знаменитость.

На вопрос, за какую сумму продали наряд, артистка ответила, что не знает.

«Вряд ли это были миллионы. Но какая-то приличная была сумма», - поделилась Безрукова.

