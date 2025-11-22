«Избил меня»: Катерина Шпица рассказала историю знакомства с гражданским мужем

Катерина Шпица рассказала, что познакомилась с бывшим возлюбленным на съемках. Об этом она призналась в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение».

Катерина Шпица и каскадер Константин Адаев были в браке с 2010 по 2015 год. В союзе у них родился сын, которому в феврале 2025 года исполнилось 13 лет.

По словам актрисы, знакомство с бывшим супругом было забавным — они встретились на съемочной площадке, где Адаев работал постановщиком трюков.

«В тот день он ставил сцену избиения моей героини. Он побил меня руками Леонида Бичевина. Знаете, бывает, что с первой ноты появляется искра. Я сказала что-то вроде: „Константин, да вы не переживайте, меня нормально можно душить, у меня шея крепкая“. Ему понравилась эта шутка, мы посмеялись, начали общаться», — вспомнила она.

Напомним, в 2021 году Шпица вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова.

Ранее мы писали о том, что Лешу Свика признали отцом внебрачного ребенка от экс-возлюбленной Лукьяновой.