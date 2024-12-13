«Я просто скелет»: исхудавшая Алана Мамаева призналась, что борется с РПП

35-летняя модель Алана Мамаева заявила, что у нее «стопроцентно РПП». Знаменитость рассказала про свое истощение в эфире шоу Саши Зверевой.

Алана стала участницей проекта «Звезды в джунглях», который, по ее словам, усугубил проблемы с питанием. В обычной жизни она не считает калории и не ограничивает себя, но на шоу ей приходилось голодать. Из-за этого она сильно похудела, а ее фигура подвергалась критике.

«У меня стопроцентно РПП, потому что есть моменты, когда я собой недовольна, но все вокруг говорят, что я в порядке. У меня всегда были проблемы только с ногами. Если я поправляюсь, то в основном там, где ляжки и бедра», — высказалась модель.

Алана не ожидала, что на проекте будут суровые условия. В один момент Мамаева увидела торчащие кости и сравнила себя со скелетом.

По словам знаменитости, сейчас ей удалось вернуться в форму.

«Визуально увидела, что я просто скелет. Сейчас я пришла в форму, набрала вес», — резюмировала модель.

Ранее модель Алана Мамаева рассказала, что помирилась с Лерчек после ссоры на шоу. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь Глюкозы страдала от галлюцинаций из-за РПП.