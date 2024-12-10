Алана Мамаева рассказала об отношениях с Лерчек после конфликта

Известная телеведущая и модель Алана Мамаева рассказала, что помирилась с блогершей Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) после конфликта в шоу «Звезды в джунглях». Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Манекенщица уточнила, что поговорила с Лерчек после съемок и помирилась.

«Как вы могли заметить, и первые серии мы смотрели всем коллективом», — поделилась знаменитость.

Лерчек оказалась в центре скандала после съемок «Звезд в джунглях». Блогершу заподозрили в романе с женатым рэпером Natan (настоящее имя Натан Миров). Инфлюэнсерша целовалась с музыкантом на проекте. Позднее Natan подтвердил, что между ним и Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Артист подчеркнул, что огорчен и разочарован своим недостойным поступком.

Через некоторое время супруга Natan Анастасия Швецова заявила, что разошлась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях». 25 ноября журналистка Алена Жигалова заявила, что жена Мирова простила его за измены. Позднее Швецова опровергла эту информацию.

Ранее Лерчек резко ответила Алане Мамаевой, осудившей их связь с Natan в шоу.