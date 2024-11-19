«Накопилась усталость за два года»: 17-летняя дочь Глюкозы рассказала о последствиях РПП

17-летняя дочь Глюкозы призналась, что страдала от галлюцинаций из-за РПП. Подросток поделилась последствиями недуга в эфире шоу «Девчата».

Дочь Глюкозы столкнулась с РПП: девушка пережила и анорексию, и булимию. Из-за того, что пища не поступала в организм, она падала в голодные обмороки и страдала от галлюцинаций. Это и стало причиной того, что дочь Глюкозы пересмотрела свое отношение к питанию.

«Бросила я после галлюцинаций. У меня уже накопилась усталость за два года, когда спишь по три часа в день. В какой-то момент я сижу на толчке после слабительных и прошу подругу: «Подай воды, пожалуйста». Она мне смотрит в глаза и говорит: «Я не могу, я не настоящая». Оказалось, у меня галлюцинации», — рассказала певица.

По словам девушки, родители помогали ей справиться с РПП и поддерживали в борьбе с недугом.

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