«Я просто счастлива»: Айза-Лилуна Ай заявила, что сын не спал до ночи в ожидании решения суда по Гуфу

Айза-Лилуна Ай впервые высказалась о дебоше в Подмосковье, который устроил ее экс-муж Гуф.

Бывшая супруга рэпера не оставила без внимания новость о его задержании и возбуждении уголовного дела из-за скандала в бане, где он приставал к девушке, а затем избил ее брата, который в итоге оказался полицейским.

Блогерша поделилась, что комментировать ситуацию ей не хотелось бы. По словам Айзы, она больше всего переживает из-за их общего наследника Сэма, который волнуется за своего отца и за его будущее.

«Я просто счастлива, что моему сыну не придется испытывать эту боль в столь тяжелом для него возрасте. Я никого не оправдываю, просто со слезами на глазах обнимаю сына, который заснул в час ночи, ожидая вердикта суда», — сообщила девушка в личном Telegram-канале «AIZA-LILUNA».

Кроме того, блогерша призвала подписчиков перестать осуждать рэпера, так как многих подробностей о произошедшем никто не знает, а СМИ предоставляет не полную информацию по этому делу. Лилуна Ай считает, что нельзя судить других людей, чьей жизни вы не знаете.

Ранее мы писали о том, что рэпер Гуф выбил камеру из рук журналиста после освобождения.

Также сообщалось о том, что Айза- Лилуна Ай высказалась о конфликте Любови Успенской с дочерью.