Сестра старалась утихомирить артиста: рэпер Гуф выбил камеру из рук журналиста после освобождения

Рэпер Гуф после освобождения выбил камеру из рук журналиста. Артиста пыталась утихомирить сестра Ольга.

Как стало известно, телефон был выбит у журналиста Telegram-канала SHOT.

Репортер вслед кричал, что Гуф может заработать еще на одну статью.

Выйдя из здания Наро-Фоминского суда, рэпер сел в машину и уехал домой.

Суд сегодня выбрал меру пресечения Гуфу – ему запретили определенные действия. Другу исполнителя тоже избрали запрет определенных действий.

Предварительно, ночь рэпер провел в ОВД. Сестра привозила ему вещи.

Сообщалось, что Гуф отказался оплачивать отдых в бане, а потом избил полицейского. Позже певец извинился и заявил, что не хочет садиться в тюрьму.