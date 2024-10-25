Опубликовано 25 октября 2024, 20:141 мин.
Сестра старалась утихомирить артиста: рэпер Гуф выбил камеру из рук журналиста после освобождения
Рэпер Гуф выбил камеру из рук журналиста после освобождения.
© Starface.ru
Рэпер Гуф после освобождения выбил камеру из рук журналиста. Артиста пыталась утихомирить сестра Ольга.
Как стало известно, телефон был выбит у журналиста Telegram-канала SHOT.
Репортер вслед кричал, что Гуф может заработать еще на одну статью.
Выйдя из здания Наро-Фоминского суда, рэпер сел в машину и уехал домой.
Суд сегодня выбрал меру пресечения Гуфу – ему запретили определенные действия. Другу исполнителя тоже избрали запрет определенных действий.
Предварительно, ночь рэпер провел в ОВД. Сестра привозила ему вещи.
Сообщалось, что Гуф отказался оплачивать отдых в бане, а потом избил полицейского. Позже певец извинился и заявил, что не хочет садиться в тюрьму.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал SHOT
Автор:Лилия Караева