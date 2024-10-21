«Абьюзивные отношения двух нездоровых людей»: Айза высказалась о конфликте Любови Успенской с дочерью

Недавно певица Любовь Успенская угодила в скандал после того, как ее дочь Татьяна Плаксина внезапно пропала. Девушка, находившаяся в Израиле, вернулась в Россию и заявила, что «сбежала» от «неадекватной, тиранической матери». Певица Айза-Лилуна Ай высказалась о конфликте артистки и ее дочери в своем Telegram-канале.

Экс-супруга рэпера Гуфа назвала историю с исчезновением Татьяны Плаксиной и ее конфликтом с матерью пугающей. Айза призналась, что, пропустив через себя эту ситуацию, ей «стало совсем не по себе».

«Вот эта история дочки-матери меня особенно пугает. Стараюсь вообще не обращать на Успенскую никакого внимания… Новости пролистываю, хотя с моим навыком скорочтения это не так легко. Но сегодня я „проглотила“ их драму, и мне стало совсем не по себе», — поделилась певица.

Айза также заявила, что отношения между артисткой и ее дочерью являются «абьюзивными». Певица отметила, что именно вынесение конфликта в публичное пространство мешает Любови Успенской и Татьяне Плаксиной прийти к взаимопониманию.

«Какие-то абьюзивные отношения двух нездоровых людей. Мне очень жаль, но вся эта публичность им обеим вредит, как по мне», — подчеркнула Айза.

Напомним, 2 октября в СМИ появилась информация об исчезновении Татьяны Плаксиной. Любовь Успенская и ее окружение связывали пропажу девушки с ее поездками в ДНР и ЛНР. По одной из версий, дочь певицы также могли заставить дать компрометирующее интервью против известной матери. 3 октября стало известно, что Татьяна Плаксина находится в Израиле, а 7 октября девушка вернулась в Москву. Позднее звездная наследница заявила, что пыталась скрыться от преследования матери, которая во всем ее контролировала и «никогда не отпускала от себя».

Ранее мы писали о том, что дочь Любови Успенской призналась, кто из окружения матери вызывает у нее страх.