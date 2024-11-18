«Я просто ремесленник»: экс-возлюбленная Петрова усомнилась в своем таланте

29-летняя Стася Милославская заявила, что не считает себя выдающейся актрисой. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В беседе с журналистами Стася усомнилась в своем таланте. Она заявила, что часто сравнивает себя с коллегами и не считает выдающейся актрисой. По мнению Милославской, ей нужно много работать над собой для появления серьезной, драматической роли.

«Я не считаю себя какой-то выдающейся артисткой. В последнее время стала говорить, что просто ремесленник. И когда вижу работы коллег, думаю: «Я бы так не смогла». Надо просто работать над собой, учиться. Тогда, возможно, долгожданная серьезная работа придет в мою жизнь», — высказалась знаменитость.

Экс-возлюбленная Александра Петрова призналась, что из-за внешности режиссеры предлагают ей сыграть 19-летних девушек: Милославскую не видят в ролях ровесниц.

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