«Перебор»: Ида Галич объяснила, почему Настя Ивлеева столкнулась с отменой

Ида Галич назвала «перебором» произошедшее на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Об этом стало известно в эфире YouTube-шоу Юлии Меньшовой.

В конце 2023 года Настя устроила вечеринку, после которой многие ее участники столкнулись с отменой и критикой россиян. По мнению Иды, мероприятие стало скандальным из-за смелых поступков и нарядов. В качестве примера блогерша привела бриллиант на пояснице Ивлеевой и назвала это «перебором».

«Ну вот бриллиант — перебор. И вот именно он, скорее всего, и триггернул общественность. Если бы это была просто вечеринка, никто бы ничего не сказал. Никто же не говорит, что не нужно отдыхать, свадьбы не нужно играть и дни рождения справлять не нужно», — высказалась Ида.

Галич считает, что у бывшей подруги началась звездная болезнь: она выбрала не творчество, а хайп.

Также Ида отметила: нужно думать, когда уместно устраивать вечеринки, а когда — нет. По словам блогерши, она хотела с размахом отметить день рождения, но дата мероприятия совпала с трагедией в «Крокусе».

Ранее Ида Галич рассказала, как мама не смогла спасти ее от травли в школе. Подробности читайте в этой новости.