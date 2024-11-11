«Пора отпускать прошлое»: Стася Милославская высказалась о замужестве

Актриса Стася Милославская рассказала о кризисе среднего возраста и объяснила, почему не торопится замуж. Она дала интервью журналу «Атмосфера».

В следующем году знаменитости исполнится 30 лет, но она не грустит по этому поводу и с интересом ждет, что случится в ее жизни. Девушка дала понять, что в работе стало сложнее – ведь режиссеры из-за моложавой внешности дают ей роли 20-летних, но артистке этого уже не хочется.

«Я чувствую, что внутри происходят какие-то процессы, которые я не могу игнорировать, анализирую, что как в юности уже не будет никогда, пора отпускать прошлое. Но при этом я не боюсь своих тридцати, не думаю, что моя жизнь на этом закончится», – заявила Стася.

Также звезда высказалась о личной жизни. СМИ долгое время обсуждали ее отношения с актером Александром Петровым, который после расставания быстро женился на девушке по имени Виктория.

Журналисты поинтересовались, донимают ли Милославскую родные с фразой «часики тикают». Актриса призналась, что в ее семье «так не принято». Звезда рассказала, что является поздним ребенком и пошла в маму.

«Все эти процессы, инстинкты, желания, думаю, придут и ко мне чуть попозже. Пока стремления побыстрее выйти замуж, если честно, нет. И я никому ничего не обязана объяснять. Как и любая другая женщина в XXI веке», – цитирует Стасю WomanHit.ru.

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