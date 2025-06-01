«Я просто красивая и их раздражаю»: Рудова ответила хейтерам, критикующим ее внешность

Наталья Рудова ответила хейтерам, критикующим ее внешность.

Сейчас актриса принимает участие в съемках в Ереване для нового проекта. Артистка опубликовала в личном блоге видео, где она танцует индийские танцы на улице в укороченном топе и в длинной юбке.

Такой необычный наряд подчеркнул фигуру актрисы, а после чего она столкнулась с хейтом от недоброжелателей. Некоторые подписчики высмеяли Рудову и заподозрили в наборе веса: «Извините, но танцы — это не ваше», «Вы беременны или просто поправились?», «А что с фигурой-то? Почему вы так расплылись?».

Однако сама Наталья не стала молчать. Она решила ответить хейтерам, опубликовав новое видео со съемок, где ее должны были показать крупным планом. Девушке пришлось попросить, чтобы на ее талии сильно затянули специальное устройство, чтобы зафиксировать ее наряд.

«Сколько людей написали, что я толстая... А на самом деле я просто красивая и их раздражаю!» — посмеялась актриса.

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