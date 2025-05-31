Анна Asti рассказала о том, как выбила зубы микрофоном во время концерта. Об этом она вспомнила в шоу «Натальная карта».

Певица Анна Asti рассказала о курьезном случае, который произошел на одном из ее концертов. Знаменитость призналась, что в какой-то момент у нее из рук выпал микрофон. Поднять его певица не смогла, так как артисты балета случайно откинули его далеко.

Тогда Asti передали другой микрофон, но когда певица взяла его в руки, случилось непоправимое.

«Мне дают другой микрофон, я поворачиваюсь такая — бах! И я понимаю, что у меня зубы в рот провалились. Это вторая песня, ребята! Я чувствую, что зубы во рту, ввалились, хорошо, что не подавилась ими», — пожаловалась она.

Певица вспомнила, что в гримерке во время переодевания она заявила членам команды, что похожа на кролика. В конце выступления коллектив Asti решил подшутить над ней и вручил звезде морковку.

Ранее мы писали о том, что 34-летняя певица Aнна Asti назвала «ерундой» новости о разводе с мужем.