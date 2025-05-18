«20 лет не видела. Это был шок»: Наталья Рудова вспомнила о встрече с отцом

Наталья Рудова вспомнила, как прошла ее первая встреча с отцом.

Актриса в шоу «Без Масок» раскрыла, что на протяжении долгих лет не общалась со своим папой: он ушел из семьи, когда ей было всего 12 лет. После чего им с мамой пришлось переехать в другой город.

По словам Натальи, после развода родителей она не общалась с отцом около 20 лет. Однако однажды ей захотелось сделать шаг к примирению, из-за чего решила осуществить свою мечту и собрать всех на своем празднике.

«20 лет не видела. Это был шок. Как-то он просто меня запустил. Причем ему передали, что мы едем всей семьей. Я собрала всех. У меня была мечта посадить всех за один стол на свой день рождения, потому что для меня была это была такая серьезная история, детская травма. И я исполнила эту мечту... И реально все молча сели, посидели, все было очень культурно, без каких-то обид. Все сделали мне такой подарок», — раскрыла Рудова в беседе с Владом Череватым.

Рудова подчеркнула, что не держит обиды на родственника: тогда не было возможности коммуницировать из-за отсутствия связи.

«В тот момент было сложно коммуницировать: не было телефона с камерой, у нас в принципе практически не было денег. Поэтому мы едва находили способы связи, у нас случались редкие звонки», — объяснила Наталья.

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