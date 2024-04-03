«Я потеряла голос»: Яна Рудковская рассказала об осложнениях из-за нового вируса

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что потеряла голос из-за нового вируса. Звезда поделилась своим состоянием здоровья в соцсетях и призналась, что у нее возникли осложнения.

49-летняя знаменитость активно ведет микроблог, где делится подробностями личной жизни. На днях Яна призналась, что ей трудно говорить, и уже несколько дней она не может восстановиться.

«Новый вирус, который дает осложнение – потеря голоса! Четыре дня не могу восстановиться», – написала Рудковская.

Сейчас продюсер восстанавливается дома — она живет вместе с мужем и детьми за городом в особняке с садовым участком, который летом наполняется ароматом цветов.

Но звезда старается не унывать. Она вышла на прогулку по саду и обнаружила первые распустившиеся бутоны. Многодетная мама запечатлела их на видео. Осипшим голосом она поинтересовалась у подписчиков, что это за цветы.

Ранее Яна Рудковская рассказала о шопинге в период санкций. Она призналась, что не отказывает себе в удовольствии носить люксовые вещи. С их приобретением помогает ассистентка продюсера, которая часто бывает в других странах.

Также стало известно о состоянии госпитализированной дочери рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой. Женщина призналась, что прежние методы не помогают Лее справиться с осложнениями из-за астмы.