«Ассистентка привозит»: Яна Рудковская рассказала о шопинге в период санкций

Российский продюсер Яна Рудковская высказалась о шопинге в период санкций, из-за которых Россию покинули многие люксовые бренды. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Бизнесвумен рассказала, что не страдает из-за ухода люксовых брендов из России, поскольку ее ассистентка привозит ей дизайнерские предметы гардероба из других стран.

«Я заказываю все в Дубае и в Париже — ассистентка туда летает, покупает и привозит. Не могу сказать, что я сильно пострадала, пока нормально заказывать через другие страны. Еще сыновья мне много покупают и привозят — тоже из Парижа», — поделилась Рудковская.

Продюсер отметила, что и сама имеет возможность полететь за границу, но регулярно вынуждена отказываться от поездок из-за работы.

«А вот когда была в Сен-Тропе — оторвалась по полной на шопинге! И было прекрасно, везде все продавали, принимали, никаких проблем у меня не было», — заключила она.

Ранее Яна Рудковская прокомментировала возможный роман криптомиллиардера Виталия Бутерина и актрисы Сидни Суини.