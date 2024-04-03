Сатурация 91%, плохо реагирует на лечение: жена Джигана боится за госпитализированную дочь

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала, что их дочь Лея плохо реагирует на лечение от астмы. Блогерша поделилась подробностями о состоянии госпитализированной наследницы в соцсетях.

Женщина отметила, что раньше подобное лечение всегда помогало дочери, но сейчас ситуация изменилась. Оксана волнуется за девятилетнего ребенка и надеется на скорейшее выздоровление. Но признается, что ее сердце «просто разрывается».

«Мы лежим в больнице с бронхиальным спазмом и сатурацией 91%, не снимая кислородную маску и на бесконечном дексаметазоне. Весной нам особенно сложно. И вот так, как сейчас, у нее не было очень давно. Очень плохо реагирует на лечение, которое всегда помогало», – поделилась блогерша.

Супруги поочередно находятся с девочкой в палате, не оставляя ее одну. Самойлова призналась, что очень переживает за Лею, которая плачет из-за своего состояния, но больше никак не может ей помочь. По словам бизнесвумен, врачи, давно наблюдающие за девочкой, занимаются ею, и семья доверяет их профессионализму.

Блогер вместе с мужем воспитывают трех дочерей и сына: помимо Леи, у них есть 12-летняя Ариела, шестилетняя Майя и четырехлетний Давид. Самойлова призналась, что очень любит маленьких детей и даже задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени. По словам бизнесвумен, больше всего из-за этого переживает старшая дочь, которая очень привязана к ней.

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