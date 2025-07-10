«Я почти сдалась»: недавно родившая жена Петрова обратилась к психологу

Жена Александра Петрова призналась, что уже 2 года занимается с психологом. Виктория поделилась откровением в соцсети.

По словам Виктории, она уже 2 года занимается с психологом. Сначала жена Петрова считала, что психотерапия — «модный тренд», который не для нее. Однако, сменив 6-7 специалистов и найдя своего, Виктория поняла, что терапия — самое важное, что она для себя делала.

«Изменения не случаются сразу, но однажды ты вдруг реагируешь иначе. Ты понимаешь, что что-то внутри перестроилось. Мой путь в терапию был долгим. Я сменила 6-7 психологов и уже почти сдалась. Казалось, это просто модный тренд и совсем не мое. А потом я попала к нужному специалисту, и все изменилось», — высказалась Виктория.

Супруга актера не стала уточнять, какая проблема привела ее к психологу.

Напомним, весной 2025 года Виктория и Александр впервые стали родителями. У пары родился сын по имени Федор.

Ранее жена актера Александра Петрова отпраздновала 24-летие с мужем и матерью. Подробности читайте в этой новости.

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