«Окочурится на сцене»: Отар Кушанашвили заявил о болезненном состоянии Кадышевой

Отар Кушанашвили заявил, что певица Надежда Кадышева «окочурится на сцене». Журналист высказался о популярности артистки в эфире шоу «Каково?!».

По мнению Отара, певица, которая переживает вторую волну популярности, из последних сил держится на сцене. Он уверен, что родные, в том числе и сын, «выжимают все силы» артистки. Отар заявил о болезненном состоянии Надежды, которой в любой момент может стать плохо.

«Вы же видите, что она болезненно выглядит? Вы же вот все видите, что она плохо выглядит. Она окочурится на сцене! Никто не жалеет ее», — высказался журналист.

Отар возмущен поведением сына Надежды, который, по его мнению, пользуется талантом матери. Именно из-за него, как утверждает журналист, певица продолжает выступать, несмотря на проблемы со здоровьем.

Сама Кадышева не комментирует слухи о плохом самочувствии.

Ранее сообщалось, что в команде Надежды Кадышевой готовятся перемены и новые правила работы в связи с возросшей популярностью. Подробности читайте в этой новости.

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