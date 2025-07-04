Жена актера Александра Петрова отпраздновала 24-летие с мужем и матерью

29 июня супруга актера Александра Петрова Виктория Антонова отметила свой 24-й день рождения в теплом семейном кругу – с мужем, матерью и друзьями. Именинница поделилась трогательными кадрами праздника и душевными словами в адрес самых близких в соцсетях.

«Мои счастливые 24. Спасибо, Сашуля, что каждый мой день — праздник. Спасибо, мамуля, за жизнь!» — написала она.

Александр Петров, который уже почти два года носит звание мужа, не остался в стороне. Актер признался супруге в любви, назвав ее «самой прекрасной женщиной».

Поклонники не только поздравили Викторию, но и обратили внимание на ее маму —брюнетку Татьяну Лескову. Гости страницы отметили, что дочь унаследовала мамину красоту и обаяние:

«Прекрасная мама. Видно, в кого такая прелестная дочь!» – написали в комментариях.

Сама Татьяна также оставила трогательный комментарий: «Спасибо тебе за тебя. Безмерно счастлива быть твоей мамой».

Интересно, что страница Лесковой в соцсетях ведется довольно скромно — там всего три публикации. Одна из них особенно примечательна: на фото Татьяна запечатлена со всеми детьми – их у нее шесть.

«Мое истинное богатство и настоящее сокровище! Мои дети — лучшее, что могло случиться со мной в жизни!» — писала она в соцсетях.

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