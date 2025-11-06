«Я плакал»: Николай Басков рассказал о безответной любви

49-летний певец Николай Басков рассказал о первой безответной влюбленности. Его слова передает «7Дней.ru».

Во время съемок шоу Басков вспомнил о любимой песне «Странник» и связанными с ней переживаниями. Как оказалось, артист нашел в композиции утешение, когда испытал безответную любовь.

«Это моя самая любимая песня. Когда только вышла кассета Ирины Аллегровой, я ее слушал 3 месяца каждый день. Этот голос Аллегровой, которая просто разрывала сердце. Мне было 14 лет, я был в первый раз влюблен, и мне не отвечали взаимностью, я себя чувствовал странником любви. Я плакал в 14 лет над этой песней», — признался Николай.

К слову, певец не стал раскрывать подробностей первой любви и уточнять, добился ли он внимания избранницы.

Ранее Николай Басков признался, что 6 раз подавал заявку на регистрацию брака в ЗАГС. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ваня Дмитриенко и 16-летняя Анна Пересильд вместе улетели в отпуск на Шри-Ланку.