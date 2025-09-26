Николай Басков признался, что 6 раз подавал заявку на регистрацию брака в ЗАГС

Певец Николай Басков признался, что 6 раз подавал заявку в ЗАГС. Но официально женат артист был только один раз. Подробности сообщает «7Дней.ru».

О своих походах в ЗАГС Басков неожиданно рассказал в шоу «Ну-ка, все вместе!». С признанием он выступил после того, как одна из участниц рассказала — она 6 раз пробовала пройти кастинг.

«Я 6 раз заявку в ЗАГС подавал!» - заявил Басков.

Высказывание коллеги повеселило одного из членов жюри Сергея Лазарева. Он поинтересовался, почему же тогда Николай только один раз женился. А, узнав, что именно певец в ответственный момент не являлся на регистрацию брака, судья назвал его «динамо».

Напомним, что Николай Басков женился в 2001 году на Светлане Шпинель. В этом союзе родился единственный сын артиста Бронислав. В 2008 году брак распался, и сейчас певец не поддерживал связь с наследником и бывшей супругой. А о личной жизни он предпочитает не высказываться публично.

