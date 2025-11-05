20-летний певец Ваня Дмитриенко и 16-летняя Анна Пересильд вместе улетели в отпуск на Шри-Ланку. Возлюбленные не публикуют совместные фото, но одновременно делятся кадрами из путешествия.

День назад певец выложил фото, под которыми подписал: «К стадионам готов».

Артист опубликовал видео с животным, которое прокомментировала Пересильд. «Это кто тут такой красивый?» - написала она. На комментарий возлюбленной певец ответил: «Это павлин».

В другом ролике Ваня с удивлением сообщил: «Просто сидим, и мимо нас прошел дикобраз».

Интернет-пользователи под фото Пересильд из отпуска пишут: «Ну что за принцесса», «Какая красивая, нежная», «Очаровательная». На вопросы, проводит ли она отдых с Ваней, актриса не отвечает.

Пара заговорила о своих отношениях в октябре. Пересильд делилась, что в самом начале не воспринимала интерес со стороны певца. Переломным моментом стала их совместная работа над клипом.

