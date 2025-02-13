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Опубликовано 13 февраля 2025, 09:13
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«Я пережила тяжелый день»: внучка Стриженова сообщила о госпитализации сына

Беременная внучка Олега Стриженова заявила, что сын Алан находится в реанимации.
«Я пережила тяжелый день»: внучка Стриженова сообщила о госпитализации сына

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Беременная внучка Олега Стриженова заявила, что сын Алан находится в реанимации. Александра рассказала о заболевании наследника в соцсети.

В личном блоге внучка актера пожаловалась на трудности: 12 февраля она не только похоронила дедушку, но и узнала о болезни ребенка. Александра не стала называть диагноз Алана, но показала его фото в инвалидной коляске. По словам звездной мамы, даже у нее нет полной информации о состоянии сына.

«Я связалась с главным врачом — решается вопрос. Сегодня я пережила тяжелый день. Похороны дедушки. Сын в реанимации. Потом все расскажу. Сейчас не спрашивайте — у меня нет полной информации, что с Аланом», — высказалась внучка актера.

Напомним, осенью 2024 года Александра сообщила о седьмой беременности. Она ждет девочку.

Ранее сообщалось, что внучка Олега Стриженова Александра боится говорить детям о седьмой беременности. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что вдову Николая Караченцова госпитализировали из-за проблем с легкими.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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