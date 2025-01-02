«Я боюсь»: беременная седьмым ребенком скандальная внучка Стриженова сделала заявление

Внучка актера Олега Стриженова Александра рассказала о своих переживаниях во время седьмой беременности. Она призналась, что все еще не сообщила о своем положении детям, так как боится — они не будут рады.

Несмотря на то, что семья уже много лет не общается с Александрой, не принимая ее, она не отчаивается и продолжает строить личную жизнь. Еще совсем недавно она говорила, что больше не собирается становиться матерью, но у судьбы были на нее другие планы. И ближе к концу 2024 года Стриженова заявила, что беременна.

По словам блогерши, она была очень рада, когда увидела на тесте две полоски. Однако затем постепенно счастье сменилось сомнениями. А все из-за шести детей.

«Сегодня нужно рассказать детям о моей седьмой беременности. А я боюсь.. Боюсь, что не будет радости… Я тянула до последнего и сейчас не знаю, как им сообщить, чтобы не расстроить (и почему я уверена, что они расстроятся, не знаю)», - поделилась Александра.

К слову, Стриженова также переживает из-за здоровья будущего малыша. Врачи опасаются, что он может родиться с синдромом Дауна.

Ранее Александра Стриженова призналась, что решилась на пластическую операцию.