Вдову Николая Караченцова госпитализировали из-за проблем с легкими. Людмила Поргина жаловалась на высокую температуру, сильный кашель, головокружение и слабость. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно SHOT, Поргину госпитализировали в пульмонологическое отделение в столичную больницу. Медики выявили у нее хрипы при дыхании. В больнице она лечилась около недели. Сейчас актриса вернулась домой и продолжает придерживаться рекомендаций по лечению.

Напомним, Людмила Поргина прославилась благодаря ролям в фильмах-спектаклях, которые сняты по театральным постановкам.

На данный момент представители актрисы не комментировали новость о госпитализации.

Ранее Людмила Поргина рассказала, что улетела в Дубай благодаря помощи родных. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что у артиста Олега Меньшикова выявили рак.