«Я очень сильно заикался»: Митя Фомин рассказал о травле в школе

Митя Фомин вспомнил, как над ним издевались в школе. Подробности сообщает Kp.ru.

50-летний артист заявил, что он не очень любит вспоминать годы, проведенные в 158-й школе города Новосибирск. Он рассказал, что не мог поладить с одноклассниками из-за дефекта речи.

«Когда я пошел в школу, мы сначала дружили, а потом стали врагами с большей частью класса. Мне устраивали темные. Меня гнобили. Как это сказали бы сейчас — хейтили и буллили. Я очень сильно заикался. Это было каторгой, это было страшно тяжко. Я, естественно, пытался за себя постоять, но это очень сложно, когда ты один, а их — десять», — сказал бывший солист группы Hi-Fi.

Фомин вспомнил и о друге, предавшем его: он не просто отвернулся от изгоя класса, но и сам начал травить его вместе со сверстниками.

Артист подчеркнул, что администрация школы знала о данной проблеме, но заступаться за школьника не собиралась. Митя до сих пор не может оправдать бездействие взрослых, говоря о том, что видимо в нем было «что-то иное», отличающее его от сверстников.

Недавно Фомин появился на публике с блогершей Витой Чиковани на руках и рассказал об их отношениях.

Также мы писали о том, с какой бы девушкой артист не смог бы построить семью.